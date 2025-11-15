Юрист Телегин: Россияне имеют право на компенсацию советских вкладов

Юрист отметил, что государство возмещает средства по вкладам в Сберегательный банк России и его прежние подразделения, созданным до 20 июня 1991 года, а также по вкладам в государственные страховые организации, открытым до 1 января 1992 года. По действующему постановлению правительства, гражданам, рожденным до 1945 года включительно, полагается трехкратная компенсация от остатка средств.