Губернатор Гусев: в Воронежской области сбили не менее шести БПЛА за ночь

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников в регионе в ночь на 15 ноября.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в пяти районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее шести беспилотных летательных аппаратов», — написал Александр Гусев в Telegram.
Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось, что военные за вечер 14 ноября ликвидировали 13 дронов ВСУ в небе над российскими регионами.
