Монтаж 12-метрового елочного шара завершается около арки главного входа ВДНХ

Около арки главного входа ВДНХ завершается монтаж 12-метрового елочного шара, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Источник: Известия

«Шар состоит из нескольких частей — рамы основания, нижней и верхней полусфер, поверх них крепятся декоративные панели. Нижняя и верхняя полусферы сделаны из стальных плоских ферм (каркасов) и связей с установленными поверх обрешетками, которые точно повторяют геометрию шара. После сборки и стыковки они обтягиваются сеткой. В нижней части огромного шара сделаны два прохода — горожане смогут пройти сквозь него и сделать праздничные фото на фоне огней», — говорится в сообщении.

Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах — такие светильники потребляют меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Применяются уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника, так как за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции — многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.