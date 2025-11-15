Ричмонд
Опубликованы фото с места смертельного ДТП под Новосибирском

Авария с участием трех большегрузов произошла на трассе Р-254 в Убинском районе Новосибирской области. Согласно информации, предоставленной дорожной полицией, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на встречную полосу, что привело к прямому столкновению с другим грузовым автомобилем и последующему столкновению с третьим. После столкновения все три грузовика загорелись. Водитель, ставший причиной аварии, погиб на месте. Из-за случившегося инцидента на трассе Р-254 «Иртыш» введено реверсивное движение для организации проезда автотранспорта. Инспекторы ГИБДД осуществляют регулировку движения на этом участке дороги.

