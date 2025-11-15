Разработано биоудоброение из бактерий почв

«Ученые АГТУ создали биоудобрение из бактерий почв Астраханской области. Это биопрепарат, в основе которого — микроорганизмы, выделяющие биологически активные вещества. Эти компоненты ускоряют рост и активируют иммунную систему растений. Полезные бактерии, входящие в состав биопрепарта, ученые получили из ризосферы (узкого слоя почвы, прилегающего к корням растений) культурных и дикорастущих растений, произрастающих на территории Астраханской области. Эти микроорганизмы хорошо адаптированы и устойчивы к засухе и засолению, характерным для южных климатических условий. Именно поэтому биопрепарат повышает урожайность в сухих и солнечных регионах», — сообщили в пресс-службе.