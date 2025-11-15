Ричмонд
Уфимский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов

В Башкирии сняли ограничения на авиасообщение.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 15 ноября, в международном аэропорту Уфы сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

При этом на территории республики продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Жителям по-прежнему рекомендовано покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.

Напомним, режим «Беспилотной опасности» был введен сегодня ночью, тогда же были ограничены полеты в аэропорту Уфы.

