В Ростове в выходные дни 15 и 16 ноября будет тепло и пасмурно

В Ростове в субботу и в воскресенье обещают до +12 градусов тепла.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на то, что до зимы осталось две недели, в эти выходные дни погода порадует теплом. В Ростов-на-Дону по прогнозам синоптиков утром в субботу столбик термометра покажет + 6, днем потеплеет до 12 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до +9, а ночью — до +7 градусов. День будет пасмурным с прояснениями, но без осадков. Ветер — слабый, до двух метров в секунду.

В воскресенье 16 ноября, в Ростове по-прежнему небо будет пасмурным, осадков не предвидится. С утра в донской столице столбики термометров покажут +7 градусов, днем +10, вечером +9. В воскресенье дождя не будет, а порывы ветра составят до трех метров в секунду.

