В Ростове в выходные дни 15 и 16 ноября будет тепло и пасмурно

Несмотря на то, что до зимы осталось две недели, в эти выходные дни погода порадует теплом. В Ростов-на-Дону по прогнозам синоптиков утром в субботу столбик термометра покажет + 6, днем потеплеет до 12 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до +9, а ночью — до +7 градусов. День будет пасмурным с прояснениями, но без осадков. Ветер — слабый, до двух метров в секунду.