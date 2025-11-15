Премьер Японии Такаити заявила, что спит два часа в сутки и тревожит коллег

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити признала, что обычно спит всего от двух до четырех часов за ночь. Об этом сообщает The Guardian.
На прошлой неделе возникла неоднозначная ситуация: в процессе подготовки к заседанию бюджетного комитета Такаити неожиданно собрала своих советников в три часа ночи.
Совещание длилось до самого утра, и позже многие чиновники говорили, что были удивлены настолько напряженным рабочим графиком премьер-министра.
Выступая в парламенте, Такаити объяснила, что такой режим сна для нее привычен. Она добавила, что считает его приемлемым, хотя и понимает, что нехватка отдыха может «плохо влиять на кожу», передает издание.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что 79-летний лидер США Дональд Трамп способен работать почти без сна. По его словам, во время длительных перелетов президент может не спать около 20 часов. Он отметил, что Трамп требует от окружающих такой же включенности в работу, объясняя это своей высокой энергичностью. Вэнс подчеркнул, что такой темп для президента является нормой.