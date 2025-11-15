Премьер Японии Такаити заявила, что спит два часа в сутки и тревожит коллег

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что 79-летний лидер США Дональд Трамп способен работать почти без сна. По его словам, во время длительных перелетов президент может не спать около 20 часов. Он отметил, что Трамп требует от окружающих такой же включенности в работу, объясняя это своей высокой энергичностью. Вэнс подчеркнул, что такой темп для президента является нормой.