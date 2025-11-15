На территории Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность»

Ранее сегодня ночью был введен режим, при котором жителям рекомендовалось покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях. Одновременно с этим были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Уфы.