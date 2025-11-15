Ричмонд
На территории Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность»

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 15 ноября, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о полной отмене режима «Беспилотная опасность» на территории республики.

Ранее сегодня ночью был введен режим, при котором жителям рекомендовалось покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях. Одновременно с этим были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Уфы.

Спустя несколько часов ограничения на авиаперелеты были сняты, но режим «Беспилотной опасности» продолжал действовать. Теперь сняты и эти ограничения.

