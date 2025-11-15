На территории Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность»

Сегодня утром, 15 ноября, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о полной отмене режима «Беспилотная опасность» на территории республики.
Ранее сегодня ночью был введен режим, при котором жителям рекомендовалось покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях. Одновременно с этим были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Уфы.
Спустя несколько часов ограничения на авиаперелеты были сняты, но режим «Беспилотной опасности» продолжал действовать. Теперь сняты и эти ограничения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.