Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске предложили оптимизировать численность сотрудников администрации

Мера направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 ноября. Структура и численность администрации Братска может быть оптимизирована в ближайшем трехлетнем периоде. Подобная мера призвана повысить эффективность использования бюджетных средств. Об этом говорится в постановлении об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Документ подписан мэром Александром Дубровиным и опубликован на сайте городской администрации.

Как следует из текста постановления, основная цель бюджетной и налоговой политики Братска в трехлетнем периоде обозначена как обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, а также обеспечение расходов с учетом государственных направлений развития и целей социально-экономического развития города.

При формировании бюджета учтены изменения законодательства, вступающие в силу со следующего финансового года, в том числе исключение из доходов бюджета нормативов от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Так, с 2026 года бюджет Братска не досчитается порядка 580 млн рублей ежегодно.

Для сохранения и увеличения доходов бюджета документом предлагается создавать благоприятные условия для инвестиционной и инновационной деятельности, поддерживать малое и среднее предпринимательство, совершенствовать налоговое администрирование, снижать неформальную занятость и многое другое.

Задачей бюджетной политики в условиях ограниченности ресурсов является повышение эффективности использования бюджетных средств. Для достижения этой цели в постановлении перечислен ряд предложений, в том числе оптимизация структуры бюджетной сети и расходов на ее содержание за счет ликвидации, преобразования и укрупнения муниципальных учреждений.

В документе также обозначены основные параметры бюджета на трехлетний период. Так, общий объем расходов и доходов в 2026 году ожидается в одинаковом размере, который составит 10 млрд 819,6 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 года и плановый период 2027—2028 годов. За принятие законопроекта проголосовали 39 парламентариев, против этого выступили два депутата, еще один парламентарий воздержался.