В Братске предложили оптимизировать численность сотрудников администрации

IrkutskMedia, 15 ноября. Структура и численность администрации Братска может быть оптимизирована в ближайшем трехлетнем периоде. Подобная мера призвана повысить эффективность использования бюджетных средств. Об этом говорится в постановлении об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Документ подписан мэром Александром Дубровиным и опубликован на сайте городской администрации.
Как следует из текста постановления, основная цель бюджетной и налоговой политики Братска в трехлетнем периоде обозначена как обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, а также обеспечение расходов с учетом государственных направлений развития и целей социально-экономического развития города.
При формировании бюджета учтены изменения законодательства, вступающие в силу со следующего финансового года, в том числе исключение из доходов бюджета нормативов от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Так, с 2026 года бюджет Братска не досчитается порядка 580 млн рублей ежегодно.
Для сохранения и увеличения доходов бюджета документом предлагается создавать благоприятные условия для инвестиционной и инновационной деятельности, поддерживать малое и среднее предпринимательство, совершенствовать налоговое администрирование, снижать неформальную занятость и многое другое.
Задачей бюджетной политики в условиях ограниченности ресурсов является повышение эффективности использования бюджетных средств. Для достижения этой цели в постановлении перечислен ряд предложений, в том числе оптимизация структуры бюджетной сети и расходов на ее содержание за счет ликвидации, преобразования и укрупнения муниципальных учреждений.
В документе также обозначены основные параметры бюджета на трехлетний период. Так, общий объем расходов и доходов в 2026 году ожидается в одинаковом размере, который составит 10 млрд 819,6 млн рублей.
Ранее агентство сообщало, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 года и плановый период 2027—2028 годов. За принятие законопроекта проголосовали 39 парламентариев, против этого выступили два депутата, еще один парламентарий воздержался.