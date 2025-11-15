В Братске предложили оптимизировать численность сотрудников администрации

IrkutskMedia, 15 ноября. Структура и численность администрации Братска может быть оптимизирована в ближайшем трехлетнем периоде. Подобная мера призвана повысить эффективность использования бюджетных средств. Об этом говорится в постановлении об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Документ подписан мэром Александром Дубровиным и опубликован на сайте городской администрации.