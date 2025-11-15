Ричмонд
Мощный взрыв произошел в промышленном парке в аргентинском Буэнос-Айресе

На юге агломерации Большой Буэнос-Айрес прогремел сильный взрыв на территории промышленного парка Спегаццини. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщает Infozona. После хлопка на объекте начался масштабный пожар, который пока не удается потушить.

По предварительным сведениям, эпицентром взрыва стало одно из предприятий комплекса, связанное с агрохимической и нефтехимической продукцией. В сообщениях также упоминается завод, занимающийся выпуском пластмасс.

Отмечается, что взрывная волна была настолько мощной, что ее почувствовали даже в удаленных районах, включая Монте-Гранде, расположенном примерно в 15 километрах от зоны происшествия. Там в домах и офисах выбило стекла.

Спасатели продолжают работать на месте, и, по словам журналистов, обстановка по-прежнему остается напряженной, передает издание.

12 ноября пожар произошел в жилой пятиэтажке на Привокзальной улице в Ачинске в Красноярском крае после взрыва на третьем этаже.

Утром 8 ноября в многоквартирном доме под Тулой прогремел взрыв. Согласно последним данным, в результате случившегося пострадали пять человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.