Трамп сообщил о готовности действий по Венесуэле: что известно о планах Пентагона

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений телеканала CBS о том, что Пентагон представил Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы. США наращивают военно-морскую группировку у берегов Венесуэлы. Ударная группа кораблей во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в зону ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.