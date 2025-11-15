Ричмонд
Трамп сообщил о готовности действий по Венесуэле: что известно о планах Пентагона

Трамп заявил, что составил мнение о действиях США в отношении Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что определился с дальнейшими действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы. Свою позицию американский лидер озвучил журналистам на борту самолета, следовавшего в штат Флорида.

«Я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение», — отметил Трамп, отвечая на вопросы о возможных шагах в отношении Каракаса.

Глава Белого дома также сообщил, что Соединенные Штаты достигли успехов в сотрудничестве с Венесуэлой по противодействию наркотрафику. По его словам, Вашингтон добился прогресса «в том, что касается прекращения поставок наркотиков».

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений телеканала CBS о том, что Пентагон представил Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы. США наращивают военно-морскую группировку у берегов Венесуэлы. Ударная группа кораблей во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в зону ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.

