Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями города

Издание «Вести Саратов» информирует, что ещё в конце октября митрополит Игнатий озвучил предложение о закреплении священников за женскими консультациями перед министром здравоохранения области Владимиром Дудаковым. Это произошло во время совещания в Саратовской областной Думе, посвящённого вопросам демографии. По данным этого же агентства, иерарх также выступил с инициативой установить перед одной из женских консультаций памятник нерожденным детям, заверив, что найдёт меценатов для финансирования работ.