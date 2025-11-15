Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев: «Наша основная задача — подготовка квалифицированных кадров для промышленности»

Подготовка квалифицированных кадров для промышленности является одним из основных условий достижения технологического суверенитета, подчеркнул губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона принял участие в шестом Всероссийском форуме «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», проходившем 13−14 ноября в Московском авиационном институте.
«Достижение технологического лидерства невозможно без кадрового суверенитета, поэтому наша основная задача — подготовка квалифицированных кадров для промышленности. Тульская область — индустриальный центр с развитыми сферами оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химической отрасли, автомобилестроения. Все эти направления нуждаются в молодых, подготовленных специалистах. Мы с вами сегодня строим вертикаль подготовки от профильных классов в школах, системы “Профессионалитет” до высшего образования, с упором на практикоориентированное обучение», — отметил Дмитрий Миляев в ходе пленарного заседания «Инженер будущего в эпоху искусственного интеллекта: как обеспечить технологическое лидерство России».
Губернатор рассказал об основных направлениях технологического развития. По его словам, сегодня в России растет популярность инженерных профессий. Глава региона напомнил, что достижение технологического лидерства является одной из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.
Участники заседания также обсудили перспективы развития искусственного интеллекта. Дмитрий Миляев отметил важность внедрения технологий ИИ в производство. Для этого необходимо, чтобы их активно осваивали молодые специалисты.
«На многих промышленных предприятиях региона реализуются высокотехнологичные, автоматизированные проекты, внедряются роботы, применяется искусственный интеллект, предиктивная аналитика. Над этими проектами работают люди самых разных возрастов. Все они способны осваивать новые технологии, а предприятия их в этом поддерживают», — рассказал губернатор.
В рамках форума состоялась церемония вручения Премии имени Героя России Николая Макаровца. Награда присуждается за достижения в разработке и производстве продукции специального и гражданского назначения. Предприятия Тульской области были отмечены в номинациях «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения», «За внедрение передовых технологий и инновационных решений» и «Лучшая научная работа».
Дмитрий Миляев также стал участником церемонии открытия Второго московского чемпионата по дрон-рейсингу «Пульс неба 2025».