Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев: «Наша основная задача — подготовка квалифицированных кадров для промышленности»

«Достижение технологического лидерства невозможно без кадрового суверенитета, поэтому наша основная задача — подготовка квалифицированных кадров для промышленности. Тульская область — индустриальный центр с развитыми сферами оборонно-промышленного комплекса, металлургии, химической отрасли, автомобилестроения. Все эти направления нуждаются в молодых, подготовленных специалистах. Мы с вами сегодня строим вертикаль подготовки от профильных классов в школах, системы “Профессионалитет” до высшего образования, с упором на практикоориентированное обучение», — отметил Дмитрий Миляев в ходе пленарного заседания «Инженер будущего в эпоху искусственного интеллекта: как обеспечить технологическое лидерство России».