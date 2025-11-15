Генконсул Израиля предложил проверить Чебурашку на обрезание

По его словам, для этого сказочный герой должен был бы доказать, что прошёл обрезание и не ест свинину. Гидор отметил, что был бы рад «записать» Чебурашку в еврейскую нацию, однако подтвердить это сейчас невозможно — ни биография, ни происхождение персонажа не дают оснований.