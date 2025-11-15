Гидрометцентр предупредил москвичей об обледенении дорог

Температура воздуха днем составит примерно +2 градуса, но из-за высокой влажности (до 87%) ощущение будет как при −4 градусах. Эти данные приводятся в прогнозе сервиса «Яндекс. Погода». Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3,5 м/с, периодически усиливаясь до 9,4 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 741 мм рт. ст., что несколько ниже нормы.