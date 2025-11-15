Астроном Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

Отмечается, что снимки от 11 ноября показали, что объект не распадается и продолжает существовать как активное единое тело. Леб отметил в своем блоге, что это создает новую «аномалию», которую предстоит объяснить тем ученым, кто не считает 3I/ATLAS возможным искусственным объектом.