Астроном Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

Ученый Гарвардского университета Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS может иметь признаки искусственного происхождения. Он сослался на публикацию Astronomer’s Telegram, отметив, что для естественной кометы необычно сохранять целостность после прохождения рядом с Солнцем.
Отмечается, что снимки от 11 ноября показали, что объект не распадается и продолжает существовать как активное единое тело. Леб отметил в своем блоге, что это создает новую «аномалию», которую предстоит объяснить тем ученым, кто не считает 3I/ATLAS возможным искусственным объектом.
Комету обнаружили 1 июля, после чего специалисты установили, что она прибыла из другой звездной системы. Диаметр ее комы оценивается примерно в 24 километра.
Исследователи также сообщили, что расчетная возрастная модель показывает более 7,5 миллиарда лет. По их словам, 3I/ATLAS может быть одной из самых древних комет, когда-либо наблюдавшихся, передает портал.
8 ноября астрофизик Леб также рассказал, что межзвездный объект, получивший обозначение 3I/ATLAS, продемонстрировал необычную активность при сближении с Солнцем. По словам ученого, на полученных снимках виден огромный светящийся ореол, простирающийся на полмиллиона километров с как минимум семью отчетливыми струями.