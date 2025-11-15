Путин назначил новых судей в Курганской области

Курганский облсуд и арбитраж получили новых судей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Курганской области. В документе утверждены кандидатуры на должности в областных и районных судах, а также в арбитражной системе региона. Об этом сообщается на портале правовой информации.
«Судьей Курганского областного суда назначен Сергей Павлович Лыткин. Судьей Арбитражного суда Курганской области назначен Денис Валерьевич Шибаев. Председателем Альменевского районного суда на шестилетний срок полномочий назначен Наиль Равильевич Хабиров», — сообщается в Указе Президента РФ от 14 ноября 2025 года № 840.
Назначение новых судей в Курганской области происходит на фоне открытия вакантных должностей заместителей председателей Петуховского и Кетовского районных судов. Прием документов от претендентов на эти должности продлится до 1 декабря 2025 года.