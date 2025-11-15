Семь человек погибли в результате столкновения автобуса с фурой в Пермском крае

В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту происхождения возбуждены два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Оба производства объединены в одно.