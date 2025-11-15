Ричмонд
Семь человек погибли в результате столкновения автобуса с фурой в Пермском крае

Следователи завели два уголовных дела по факту ДТП с автобусом в Пермском крае, где погибли семь человек.

Источник: Комсомольская правда

Семь человек, включая несовершеннолетнего, погибли в аварии на автодороге Р-243 в Кунгурском муниципальном округе Пермского края. Об этом сообщила представитель следственного управления СК России по региону Екатерина Сотникова.

Трагедия произошла в четверг вечером около 20:40 по местному времени неподалеку от деревни Черепахи. По информации Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса попытался избежать столкновения с транспортным средством, двигавшимся впереди, и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком.

В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту происхождения возбуждены два уголовных дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Оба производства объединены в одно.

Как писал сайт KP.RU, в Лазаревском районе Сочи произошла авария с тремя автомобилями. Грузовой автомобиль Фотон столкнулся с легковушками Тойота и ИЖ. В результате ДТП пострадали два ребенка в возрасте двух и пяти лет, а также один взрослый.