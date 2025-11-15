Врач рассказала, какие анализы помогут подготовить организм к сезону ОРВИ

Особое внимание врач рекомендует уделить контролю уровня витамина D, поскольку его хронический дефицит наблюдается у большинства жителей России независимо от региона проживания. Горбачёва пояснила, что даже сбалансированный рацион с включением жирной рыбы, морепродуктов и яиц часто не может компенсировать недостаток этого витамина, поэтому целесообразно рассмотреть дополнительный прием витаминных комплексов после консультации с врачом.