В омской гимназии № 19 и.о. директора стала Надежда Матиенко

Кроме того, недавно там прошла проверка областного минобра по жалобам от родителей учеников. В них звучали претензии к одному из учителей, без уточнения его предмета и имени. Сами ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10−11-х классов не раз жаловались, что он ругается на них матом, унижает и оскорбляет при всем классе, причем «делает это очень жестоко. На уроке в классе может быть занят своими делами, проверять ТПО других классов, сидеть в телефоне, … относится предвзято» (из описания проверки).