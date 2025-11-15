В омской гимназии № 19 и.о. директора стала Надежда Матиенко

В пятницу, 13 ноября, элитной омской гимназии № 19 новым и. о. директора стала Надежда Матиенко, до того работавшая там же первым заместителем директора. Это, возможно, промежуточный итог смены кадров на посту директора гимназии.
О назначении сообщил «СуперОмск», уточнив, что смена пока не означает, что Матиенко в итоге станет директором в полной мере, а не в качестве и.о.
С октября текущего года директором гимназии на улице Таубе был Вячеслав Шестаков. Продолжалось это недолго, в конце того же месяца он уволился по собственному желанию.
Как уточнил тот же «СуперОмск», Шестаков вернулся на работу директора Санаторной школы-интерната № 11, где ранее трудился с декабря 2023 года по октябрь 2024-го.
Осенью этого года в гимназии № 19 вскрылись несколько скандалов. Во-первых, стало известно о массовом увольнение учителей оттуда. С октября 2024 года ушли 12 учителей и два заместителя директора. Мэрия Омска уточнила, что все эти трудовые договоры были расторгнуты по инициативе самих уволившихся.
Кроме того, недавно там прошла проверка областного минобра по жалобам от родителей учеников. В них звучали претензии к одному из учителей, без уточнения его предмета и имени. Сами ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10−11-х классов не раз жаловались, что он ругается на них матом, унижает и оскорбляет при всем классе, причем «делает это очень жестоко. На уроке в классе может быть занят своими делами, проверять ТПО других классов, сидеть в телефоне, … относится предвзято» (из описания проверки).
В том же описании сказано:
«Родители “неоднократно устно и письменно обращались к директору школы Шестакову В. В. с просьбой убрать данного человека из школы”. Однако директор школы “игнорирует то, что постоянно унижает и оскорбляет наших детей, игнорирует то, что не исполняет свои обязанности, не преподает свой предмет должным образом”.
В результате ревизии гимназии 24 октября документально объявили предостережение. А далее, как уже сказано, по собственному желанию уволился директор Вячеслав Шестаков.
Ранее мы писали, что в Омске умерла почетный учитель России из гимназии № 75 Рамиля Сабирова.