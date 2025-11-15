Ричмонд
Ученые зафиксировали экстремальную магнитную бурю

Впервые за два десятилетия наблюдений на Земле второй год подряд зарегистрирована магнитная буря планетарного масштаба. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

В этом году экстрасильная магнитная буря была зафиксирована 12 ноября.

«Магнитные бури уровня G5 — достаточно редкое явление. Последний раз они фиксировались три года подряд в 2003, 2004 и 2005 году. После этого в течение 20 лет магнитные бури не превышали уровень G4», — передает ТАСС информацию от лаборатории.

Первая после длительного перерыва магнитная буря уровня G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году аналогичное событие произошло 12 ноября: зарегистрировано почти максимальное геомагнитное возмущение — 8,67 единиц (G4,7), что близко к уровню G5. Специалисты предупреждают, что при достижении максимального уровня (G5) возможны серьезные нарушения в работе энергетических систем и повреждение трансформаторов. Кроме того, у космических аппаратов могут возникнуть сложности с ориентацией и передачей данных со спутников.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в России прогнозируется магнитная буря слабой интенсивности. В течение всего дня геомагнитная обстановка останется стабильной, и люди, чувствительные к изменениям магнитного поля Земли, не должны испытывать значительных ухудшений самочувствия.