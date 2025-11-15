Ученые зафиксировали экстремальную магнитную бурю

Первая после длительного перерыва магнитная буря уровня G5 была зафиксирована в мае 2024 года. В 2025 году аналогичное событие произошло 12 ноября: зарегистрировано почти максимальное геомагнитное возмущение — 8,67 единиц (G4,7), что близко к уровню G5. Специалисты предупреждают, что при достижении максимального уровня (G5) возможны серьезные нарушения в работе энергетических систем и повреждение трансформаторов. Кроме того, у космических аппаратов могут возникнуть сложности с ориентацией и передачей данных со спутников.