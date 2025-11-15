WhatsApp* объяснил новосибирцам, как избежать блокировку аккаунта

Мессенджер рассылает уведомления с предложением связать аккаунт с электронной почтой, чтобы избежать блокировки в случае нарушений передачи SMS. Это связано с требованием к российским операторам прекратить SMS-регистрацию для новых пользователей Telegram и WhаtsApp*.
Юристы считают, что такие ограничения могут нарушать Конституцию РФ и затруднить работу бизнеса, использующего мессенджеры для коммуникации.
«Действия по ограничению доступа к мессенджерам могут противоречить Конституции РФ и ряду федеральных законов», — признался новосибирский юрист Демьян Карякин журналисту Сиб.фм.
Также отсутствие доступа к мессенджеру может затруднить работу малого и среднего бизнеса, для которого Telegram и WhаtsApр* давно стали основными каналами коммуникации.
*WhatsАpр принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.