Земля пережила две магнитные бури планетарного масштаба подряд: Это произошло впервые за 20 лет

Впервые за 20 лет магнитная буря планетарного масштаба проходила два года подряд.

Источник: Комсомольская правда

Впервые за два десятилетия наблюдений на Земле зафиксировали вторую за два года магнитную бурю планетарного масштаба. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, подобное явление произошло впервые с 2005 года.

Отметим, что магнитные бури высшего уровня G5 относятся к категории редких событий. Последняя серия из трех подряд бурь такой мощности наблюдалась в 2003, 2004 и 2005 годах. После этого в течение 20 лет магнитные возмущения не превышали уровень G4.

Первая за этот период буря мощности G5 была зарегистрирована в мае 2024 года. Следующая экстрасильная магнитная буря произошла 12 ноября 2025 года, почти достигнув высшего уровня — возмущение составило 8,67 единиц, что соответствует категории G4,7.

При максимальном уровне G5 возможны серьезные последствия: повреждения трансформаторов, разрушение энергетических систем, а также проблемы с ориентацией космических аппаратов и нарушение спутниковой связи.

Ранее KP.RU рассказал, что нужно делать метеозависимым, чтобы минимизировать последствия магнитных бурь.