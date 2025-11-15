Земля пережила две магнитные бури планетарного масштаба подряд: Это произошло впервые за 20 лет

Отметим, что магнитные бури высшего уровня G5 относятся к категории редких событий. Последняя серия из трех подряд бурь такой мощности наблюдалась в 2003, 2004 и 2005 годах. После этого в течение 20 лет магнитные возмущения не превышали уровень G4.