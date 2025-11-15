Ричмонд
Россия за девять месяцев поставила в ЕС удобрений на 1,3 млрд евро

Самый большой объем российских удобрений в текущем году приобрела Польша.

Источник: Аргументы и факты

В период с января по сентябрь 2025 года Россия экспортировала в страны Евросоюза удобрений на общую сумму 1,346 миллиарда евро, что является наивысшим показателем за аналогичные три квартала с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В сопоставлении с аналогичным периодом 2024 года, общий объем поставок вырос на пять процентов. Лидирующую позицию по импорту российских удобрений в текущем году заняла Польша, на которую пришлось 37 процентов от общего объема, приобретенного европейскими странами.

Германия заняла второе место с долей в 10 процентов, а Румыния расположилась на третьей строчке, закупив 9 процентов. В первую пятерку стран, активно приобретающих российские удобрения, также вошли Испания с 7 процентами и Франция с 6 процентами.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев текущего года Евросоюз увеличил закупку российского газа на 1,6 процента, достигнув объема в 10,6 миллиарда евро.

