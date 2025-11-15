Россия за девять месяцев поставила в ЕС удобрений на 1,3 млрд евро

В период с января по сентябрь 2025 года Россия экспортировала в страны Евросоюза удобрений на общую сумму 1,346 миллиарда евро, что является наивысшим показателем за аналогичные три квартала с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.