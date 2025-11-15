Деятельность студотрядов охватывает более 200 профессий, рассказали в РСО

«В рамках профессионального обучения студенческих отрядов, которое по поручению президента (России Владимира Путина — ред.) с 2021 года мы реализуем… мы уже отучили 156 тысяч ребят рабочим профессиям. А вот профессий этих уже больше 220, на которые отучили (участников — ред.) студенческих отрядов. А это говорит о том, что современные студенческие отряды отличает от советского периода тем, что сегодня это уже стало самой проверенной, эффективной формой временной занятости молодежи и такого ее трудового воспитания», — сказал Киселев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие профессии уже охвачены РСО и какие сферы деятельности планирует движение добавить в будущем.