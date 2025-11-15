Ближайшая Европа: туроператор из Южной Кореи запустил тур во Владивосток

Компания Kyowon Tour Travel Easy запустила новый турпродукт во Владивосток для жителей Южной Кореи, приуроченный к возобновлению паромного сообщения между Сокчхо и столицей ДФО. Это, по утверждению южнокорейских журналистов, первый после пандемии COVID-19 турпродукт компании, связанный с Россией.
По данным издания Daily Korea, решение о старте программы было объявлено после того, как морская линия Сокчхо — Владивосток снова начала принимать пассажиров и груз, что привело к оживлению логистики и международных контактов между двумя странами.
Новый турпакет получил название «Ближайшая Европа, Владивосток, 4 дня» и рассчитан на тех корейских путешественников, которым интересно посмотреть на город, сочетающий черты европейской архитектуры и дальневосточного порта, не вылетая для этого на другой конец света.
Программа поездки включает несколько знаковых точек, хорошо знакомых жителям города, но экзотических для гостей из соседней страны.
Одним из первых объектов, куда организаторы намереваются привозить группы, станет железнодорожный вокзал Владивостока, считающийся конечной точкой Транссибирской магистрали и символом того, что путь по железной дороге через всю Россию начинается именно в этом месте.
Также участникам тура предлагают прогулку по улице Адмирала Фокина, которую местные жители называют своим Арбатом: это пешеходная зона с европейскими фасадами, небольшими кафе, уличными музыкантами и сувенирными лавками, где можно приобрести памятные вещи о путешествии.
Отдельный блок программы отведён посещению Приморского океанариума, который за последние годы стал одной из самых обсуждаемых достопримечательностей Владивостока и привлекает внимание масштабом экспозиций и современным видом здания.
В маршруте также заявлен один из православных храмов города, название которого организаторы не уточняют, подчёркивая лишь, что корейские туристы смогут увидеть, как выглядит традиционный русский религиозный архитектурный ансамбль.
Ещё одна остановка — музей подводной лодки С‑56, размещённый на набережной. Субмарину, в которой устроена экспозиция о службе экипажа в годы Второй мировой войны и истории советского флота, будет особенно интересно тем, кто увлекается военной тематикой и морем.
Компания Travel Easy подчёркивает, что возобновлённая возможность отправиться морем в российский порт после длительного перерыва стала для многих корейских путешественников поводом снова планировать поездки на российский Дальний Восток. При этом представитель подчёркивает: «Владивосток — ближайшая к Корее европейская страна и очень привлекательное место для путешественников, ищущих новые впечатления».