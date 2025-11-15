Люди с «крепкой кровью»: Какая группа наделяет вас здоровьем русских богатырей

Сегодня эзотерики, биоэнергеты и даже часть учёных сходятся в одном: природная стойкость действительно может быть зашита в самой крови человека. Несмотря на то что об этом редко говорят открыто, группа крови хранит информацию о происхождении рода, условиях жизни предков и типе иммунитета, который формировался веками. Но какая группа крови считается самой сильной, самой выносливой и самой «богатырской»? И почему именно она встречалась у древних русских воинов, чья сила и стальная стойкость вошли в легенды? Ответ куда интереснее, чем кажется.