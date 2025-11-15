На трассе Норильск — Кайеркан ввели ограничение движения из-за метели

На автодороге «Норильск — Кайеркан — Алыкель» введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий — в районе наблюдается сильная низовая метель, сообщает МЧС Красноярского края.
Дорожные службы рекомендуют водителям учитывать эту информацию при планировании поездок. Ограничение будет действовать до улучшения видимости и нормализации погодных условий.
Местных жителей просят по возможности воздержаться от междугородних поездок и соблюдать осторожность при передвижении по территории.