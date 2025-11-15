Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Норильск — Кайеркан ввели ограничение движения из-за метели

Местных жителей просят по возможности воздержаться от междугородних поездок.

Источник: Аргументы и факты

На автодороге «Норильск — Кайеркан — Алыкель» введено временное ограничение движения для всех видов транспорта. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий — в районе наблюдается сильная низовая метель, сообщает МЧС Красноярского края.

Дорожные службы рекомендуют водителям учитывать эту информацию при планировании поездок. Ограничение будет действовать до улучшения видимости и нормализации погодных условий.

Местных жителей просят по возможности воздержаться от междугородних поездок и соблюдать осторожность при передвижении по территории.