Новое поколение фокусников-аферистов: что известно о фильме «Иллюзия обмана 3»

На экраны вышел фильм «Иллюзия обмана 3» — новая часть популярной кинофраншизы про фокусников-аферистов. Что известно об этой картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Группа талантливых фокусников — «Четыре всадника» — использует мастерство не только ради шоу, но и для ограблений во имя справедливости. В новой части они вновь соберутся вместе, чтобы завербовать трех молодых иллюзионистов для новой аферы. Теперь им нужно похитить самый крупный в мире королевский алмаз у криминального клана.
В ролях:
Джесси Айзенберг — Дэниел Атлас, иллюзионист;Вуди Харрельсон — Мерритт МакКинни, гипнотизер;Дэйв Франко — Джек Уайлдер, уличный маг;Айла Фишер — Хенли Ривз, иллюзионистка;Джастис Смит — Чарли, молодой иллюзионист;Доминик Сесса — Боско, молодой уличный фокусник;Ариана Гринблатт — Джун, молодая иллюзионистка;Розамунд Пайк — Вероника Вандерберг, глава криминальной империи;Морган Фриман — Таддеуш Брэдли, разоблачитель фокусников;Марк Руффало — Дилан Родс, тайный покровитель фокусников.
Кто работал над фильмом:
Режиссер — Рубен Фляйшер;Сценаристы — Нил Уайденер, Гэвин Джеймс, Сет Грэм-Смит и Майкл Лессли;Продюсеры — Алекс Куртцман и Боб Коэн.
Производство и съемки.
Производство третьей части растянулось на девять лет, так как после выхода второго фильма в 2016 году студия Lionsgate несколько раз поменяла сценаристов и долго искала подходящего режиссера. Только в 2022 году кресло режиссера занял Рубен Фляйшер. Съемки начались в июле 2024 года — они проходили в Абу-Даби, Будапеште, Нью-Йорке, Париже и Антверпене.
Подготовка актеров включала в себя ежедневные тренировки с трюками. Например, Джесси Айзенберг и Айла Фишер постоянно репетировали перед камерами, чтобы каждый фокус выглядел реалистично. Съемочный процесс завершился в ноябре 2025 года.
Ранее кинокомпания Gaumont представила трейлер французского фильма «Кремлевский волшебник», где британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина. Что известно об этой ленте — в материале «Вечерней Москвы».