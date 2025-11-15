Новое поколение фокусников-аферистов: что известно о фильме «Иллюзия обмана 3»

Производство третьей части растянулось на девять лет, так как после выхода второго фильма в 2016 году студия Lionsgate несколько раз поменяла сценаристов и долго искала подходящего режиссера. Только в 2022 году кресло режиссера занял Рубен Фляйшер. Съемки начались в июле 2024 года — они проходили в Абу-Даби, Будапеште, Нью-Йорке, Париже и Антверпене.