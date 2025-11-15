Рестораторы подняли цены на новогодние вечеринки в ХМАО

Новогодние корпоративы в ресторанах и банкетных залах Сургута обойдутся в среднем от 10 000 до 12 000 рублей за человека, что больше от максимальной цены за прошлый год на 20%. В прайс включены развлечения и праздничный стол. Какие программы предлагают сургутянам, чтобы проводить 20245 год — в обзоре URA.RU.