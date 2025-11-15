Ричмонд
Первый снег в Москве: каким его увидели горожане. Фото, видео

В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег. При этом в отдельных районах города по-прежнему наблюдается дождливая погода. По информации Гидрометцентра России, подобные погодные условия продержатся несколько дней.

Столичные жители и жители Подмосковья опубликовали в сети фото- и видеоматериалы, демонстрирующие, как снежинки, оседая на тротуары и автомобили, тут же превращаются в воду. Кадры первого московского снега — в фото- видеорепортаже URA.RU.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 15 ноября в Москве ожидается выпадение около трети месячной нормы осадков и формирование временного снежного покрова. В Московской области температура воздуха в ночное время может достигнуть отметки в −8 градусов.

В субботу днем температура воздуха будет варьироваться в пределах от −1 до +4 градусов. Поздним вечером к Москве приблизится фронт, который принесет с собой обильные осадки: сначала небольшой дождь, а затем — мокрый снег. Объем осадков составит приблизительно 10−17 миллиметров, что соответствует примерно 30% от месячной нормы.

Прогнозируется, что в период с 12:00 до 15:00 осадки прекратятся, атмосферное давление начнет расти, появятся прояснения, а ночью установится переменная облачность. После того как атмосферный фронт пройдет, в регион поступят умеренно-прохладные воздушные массы с северо-западного направления.

С 17 ноября в Москве ожидаются изменения в атмосферной циркуляции в ночное время прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег при температуре −2…-4 градуса. В дневное время температура постепенно повысится до +3…+5 градусов, и временный снежный покров начнет таять.

Снег, падая на тротуары и машины, мгновенно начинает таять Ночью температура может опускаться до минус 8 градусов В Москве 15 ноября выпадет около 30% месячной нормы осадков Жители столицы и подмосковных районов поделились видео и фото С 17 ноября в столице начнутся очередные изменения.

