Первый снег в Москве: каким его увидели горожане. Фото, видео

В субботу днем температура воздуха будет варьироваться в пределах от −1 до +4 градусов. Поздним вечером к Москве приблизится фронт, который принесет с собой обильные осадки: сначала небольшой дождь, а затем — мокрый снег. Объем осадков составит приблизительно 10−17 миллиметров, что соответствует примерно 30% от месячной нормы.