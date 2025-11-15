Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Marvel продлила действие товарных знаков Spider-Man и X-Men в РФ

Из базы данных Роспатента следует, что заявки на товарные знаки продлены до 2036 года.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) продлила срок действия исключительного права американской компании Marvel на товарные знаки Spider-Man («Человек-паук») и X-Men («Люди Икс») в РФ. Соответствующая информация размещена в открытой базе ведомства.

По решению Роспатента, действие товарных знаков будет продлено до 9 января 2036 года. Согласно опубликованным данным, правообладатели смогут использовать зарегистрированные обозначения при выпуске комиксов и рассказаов, производстве одежды, обуви и игрушек.

Кроме того, компания также продлила до января 2036 года действие товарного знака с изображением Человека-паука, летящего на паутине.

Напомним, ранее сообщалось, что Роспатент зарегистрировал в РФ товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт», принадлежащие компании The Coca-Cola Company, а также логотип Starbucks.