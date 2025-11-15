Компания Marvel продлила действие товарных знаков Spider-Man и X-Men в РФ

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) продлила срок действия исключительного права американской компании Marvel на товарные знаки Spider-Man («Человек-паук») и X-Men («Люди Икс») в РФ. Соответствующая информация размещена в открытой базе ведомства.
По решению Роспатента, действие товарных знаков будет продлено до 9 января 2036 года. Согласно опубликованным данным, правообладатели смогут использовать зарегистрированные обозначения при выпуске комиксов и рассказаов, производстве одежды, обуви и игрушек.
Кроме того, компания также продлила до января 2036 года действие товарного знака с изображением Человека-паука, летящего на паутине.