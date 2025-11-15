Кабана с белыми «носочками» впервые зафиксировала фотоловушка в «Земле леопарда»

Фотоловушка национального парка «Земля леопарда» впервые за всю историю фотомониторинга зафиксировала кабана с белыми ногами, сообщила пресс-служба организации.
Сотрудники национального парка могут только предполагать, с чем связан столь необычный окрас животного. Причиной может быть как индивидуальная изменчивость, так и смешивание кабанов с домашними свиньями, что мало вероятно в диком лесу. По последним данным авиаучёта, в «Земле леопарда» обитает около 3 тысяч кабанов. Один из них всегда имеет белые «носочки».
Напомним, в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка запечатлела кадры «танца» двух молодых бурых медведей у двухсотлетней пихты цельнолистной. Самцы, которым около 3−4 лет и которые ещё недавно покинули мать, почти час исследовали ствол дерева, оставляя на нём свои метки — царапины, запахи и следы трения.