Кабана с белыми «носочками» впервые зафиксировала фотоловушка в «Земле леопарда»

Сотрудники национального парка могут только предполагать, с чем связан столь необычный окрас животного. Причиной может быть как индивидуальная изменчивость, так и смешивание кабанов с домашними свиньями, что мало вероятно в диком лесу. По последним данным авиаучёта, в «Земле леопарда» обитает около 3 тысяч кабанов. Один из них всегда имеет белые «носочки».