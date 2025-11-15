Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 15 ноября 2025: Депутат па обвинил в появлении геев в Молдове — Пушкина и Россию; обзор цен на Центральном рынке Молдове — всем рулит скумбрия; аномальное тепло в&nb

Главные новости в Молдове на утро субботы, 15 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро субботы, 15 ноября 2025:

1. Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.

2. На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.

3. Ноябрь в Молдове не перестает удивлять: Осень аномально теплая — до +12, синоптики подсказали, когда будет +16 — ждём.

4. В Кишиневе перекрывают одну из центральных улиц: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта.

5. В Молдове изъяли из продажи вредную для здоровья пену для бритья: В составе обнаружено опасное вещество вызывающее сильную аллергию.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

