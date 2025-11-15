Главные новости в Молдове на утро субботы, 15 ноября 2025:
1. Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.
2. На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.
3. Ноябрь в Молдове не перестает удивлять: Осень аномально теплая — до +12, синоптики подсказали, когда будет +16 — ждём.
4. В Кишиневе перекрывают одну из центральных улиц: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта.
5. В Молдове изъяли из продажи вредную для здоровья пену для бритья: В составе обнаружено опасное вещество вызывающее сильную аллергию.
Читайте также:
Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.
«Хотелось бы напомнить этому потомку о слабостях римского императора Юлия Цезаря, которого кстати здорово критиковали за его пассивную роль в сексуальных упражнениях с сотоварищами» (далее…).
На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем самые популярные продукты (далее…).
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).