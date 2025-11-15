Опубликована программа хоккейного Кубка Первого канала в Новосибирске

Федерация хоккея России обнародовала расписание матчей Кубка Первого канала, который пройдет в Новосибирске в декабре 2025 года. Турнир обещает стать значимым событием в спортивной жизни Сибири, объединив выступления национальных сборных и детских команд.
Согласно календарю мероприятий, 10 декабря запланирован выставочный матч по следж-хоккею и мастер-класс для юных хоккеистов. Основные игры начнутся 11 декабря с детского турнира формата 3×3 и продолжится вечерним матчем сборных команд в том же формате.
Ключевые события развернутся
Приобрести билеты можно исключительно на официальной платформе билетного партнера ФХР — KASSIR.ru. Продажа билетов на матчи с участием сборных России и турнир 3×3 стартовала 14 ноября, информация о реализации билетов на остальные мероприятия будет опубликована дополнительно.