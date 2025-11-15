Рукопись письма Татьяны Онегину с автографом Пушкина впервые показали публике

В Калининградском областном историко-художественном музее впервые показали письмо Татьяны к Онегину из романа «Евгений Онегин», написанное рукой Александра Пушкина.
По словам сотрудников музея, подлинность рукописи подтверждена Минюстом. На письме имеется подпись Павла Гаевского, представителя Петербургского цензурного комитета, и дата «9 дек. 1826 г.». Гаевский курировал публикации Пушкина, включая альманах «Северные цветы», где впервые было опубликовано это письмо.
Директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута сообщил, что в период с 1830 по 1860-е годы рукопись хранилась в личном архиве графа Сергея Уварова, а в 1876 году ее передали управляющему имениями Уваровых Николаю Терехову. Документ обнаружила среди семейных бумаг меценатка Мария Терехова, переехавшая в Калининградскую область.
Сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков подчеркнул, что поэзия Пушкина прославляет красоту и величие земли, любовь к народу и его православным традициям. Он отметил, что калининградцы теперь смогут увидеть рукопись великого поэта и поблагодарил семью Тереховых за предоставленный дар, передает РБК.
