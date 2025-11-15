Ричмонд
В омской гимназии № 19 сменился директор и уволились 14 педагогов

Новым временно исполняющим обязанности директора назначена Надежда Матиенко.

Источник: Аргументы и факты

В одной из школ Омска — гимназии № 19 — произошла смена руководства. Новым временно исполняющим обязанности директора назначена Надежда Матиенко, ранее занимавшая должность первого заместителя директора. Об этом сообщают наши коллеги из «СуперОмска».

Предыдущий руководитель Вячеслав Шестаков, возглавлявший гимназию с октября этого года, подал заявление об уходе по собственному желанию и вернулся на прежнюю должность директора санаторной школы-интерната № 11.

После недавней смены руководства из учебного заведения, которое занимает третье место в рейтинге омских школ, уволились 12 учителей и два завуча. Напомним, что до Шестакова гимназию 18 лет возглавляла другой директор — с 2007 года.