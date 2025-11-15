Ричмонд
Семерых нетрезвых водителей задержали за сутки в Уфе

В Уфе поймали семерых пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие 24 часа на дорогах Уфы сотрудники Госавтоинспекции выявили семь фактов управления транспортом водителями в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба городской ГАИ, трое автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего за прошедшие сутки инспекторы зафиксировали 348 нарушений Правил дорожного движения. На уфимских дорогах произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в нескольких авариях пострадали два человека.

