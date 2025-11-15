Интернет в Нижегородской области теряет свою мобильность

Безусловно, одна из главных тем, которая стала волновать нижегородцев в 2025 году, касается ограничений в работе мобильного интернета. Если раньше жители изредка сетовали на падение его скорости в каких-то отдельных местах и в определенные периоды времени, то сейчас проблема приобрела масштабный характер. В особенностях этого процесса и путях выхода из ситуации разбиралось ИА «Время Н».
Рекорд по шатдаунам.
До мая 2025 года высокоскоростной интернет (3G и 4G) в крупных населенных пунктах Нижегородской области был таким же обыденным явлением, как наличие колбасы на прилавках продуктовых магазинов. Все изменилось неожиданно.
Точнее, предупреждение об ограничениях нижегородцы все-таки получили: накануне Дня Победы региональное Минцифры распространило сообщение об ухудшениях в работе мобильного интернета.
С тех пор сбои сотовой связи стали приобретать регулярный и массовый характер. Уже в июне на них жаловались 95% читателей ИА «Время Н».
К тому времени появилось и официальное объяснение происходящего: уменьшение уровня сигнала сотовых вышек вызвано опасностью атак БПЛА. Угрозы от вражеских беспилотников действительно стали довольно частым явлением, что наводило на мысли о длительном периоде ограничений в работе мобильного интернета.
Своеобразное резюме сделала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. По ее словам, Россия побила мировой рекорд по шатдаунам: если в мае отключений было всего 69, то за июнь зафиксировано уже 655 случаев — в два с половиной раза больше, чем по всему миру за весь год. Примечательно, что под ограничения попали все регионы, включая те, где тогда не было угрозы прилёта беспилотников.
Что такое жизнь оффлайн.
Долгое время граждан нашей страны приучали жить онлайн. Особенно активизировался этот процесс в период пандемии коронавируса. Мобильный телефон аккумулировал десятки (у кого-то — сотни) каналов коммуникаций. Он практически заменил собой кошелек, жить без которого уже не может значительная часть населения нашей планеты.
А тут нижегородцам пришлось быстро перестраиваться, менять свои привычки.
Тяжелее всего пришлось таксистам и их клиентам. Летом вызвать машину через приложение в заречной части Нижнего Новгорода оказалось весьма непростым занятием. Еще сложнее было водителю — предстояло без интернета добраться до нужной точки и найти клиента.
Разладилась работа многих пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Клиентам приходилось заранее сохранять куар- или штрих-код для получения заказа на телефон. Да и вообще в хранилище мобильника стали чаще складывать скриншоты из разных приложений, которые нельзя было открыть в приложениях. При этом не было никакой гарантии, что превью куар-кода потом считает сканер.
Также отдельно приходилось скачивать карты, потому что соответствующие приложения не работали.
В обиходе появилось больше наличных денег и пластиковых карт. Это лишило нижегородцев выигрыша во времени и некоторых скидок. Но что делать — с наличкой все же надежнее!
Как показал проведенный на нашем сайте опрос, каждый пятый нижегородец стал пользоваться оффлайн-сервисами.
В общем, в каких-то вопросах жизнь наших сограждан как бы откатилась лет на 10−15 назад. И многие даже нашли в этом свои плюсы.
Кто ответит за убытки?
Конечно, далеко не все сектора бизнеса ощутили проблемы после ограничений мобильного интернета. Даже на аренде самокатов в Нижнем Новгороде это практически никак не сказалось. А вот ПВЗ, службы такси, курьерские службы понесли значительные убытки. По словам юристов, попробовать взыскать их можно с мобильных операторов через суд.
По мнению юристов компании «Бугров и Партнеры» Сергея Кудряшова и Сергея Соловьева, в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ, потенциально предприниматели могли бы рассчитывать на возмещение упущенной выгоды — того, что они не получили из-за некачественно предоставленной услуги.
«Размер упущенной выгоды должен быть обоснован и рассчитан, — пояснили юристы. — Также должна быть подтверждена причинно-следственная связь между ограничением доступа в интернет и финансовыми потерями. Кроме того, предстоит доказать, что перебои со связью стали единственной причиной, по которой коммерсант упустил свою прибыль. Для чего может понадобиться проведение ряда экспертиз».
Эксперты считают, что важное значение будет иметь оферта мобильного оператора об оказании услуг связи, которая может содержать те или иные ограничения его ответственности. В суде нужно будет доказать, что оператор умышленно нарушил свои обязательства или не предпринял достаточных мер, направленных на обеспечение надлежащего оказания услуг. Понятно, что в нашем случае сделать это будет очень сложно. Железобетонным аргументом со стороны ответчиков станет предписание органов исполнительной власти, направленное на обеспечение безопасности РФ.
Спасительный Wi-Fi.
При невозможности пользоваться скоростным мобильным интернетом вся надежда возлагается на старые проверенные проводные технологии.
«В этой ситуации пользователям целесообразно использовать проводной интернет и настраивать у себя в телефоне возможность получения звонков по Wi-Fi», — сказал в беседе с ИА «Время Н» главный редактор информагентства «Telecom Daily» Денис Кусков.
Как раз тогда в Нижнем Новгороде началась планомерная работа по увеличению числа точек Wi-Fi. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Wi-Fi с упрощенным подключением планируется оборудовать все торговые точки. В период ограничений мобильной связи он необходим для работы кассовых аппаратов.
Также стали расширять общественные зоны Wi-Fi. Подключиться к интернету сегодня можно на «умных» остановках, в торгцентрах, государственных учреждениях
Как результат — популярность проводного интернета и Wi-Fi выросла в разы. Провайдеры ощутили резкий рост числа заявок на подключение домашнего интернета. Клиентам пришлось неделями ждать своей очереди на подключение.
По информации пресс-службы Дом.ру, в июне-июле количество подключений к городской Wi-Fi сети провайдера в Нижнем Новгороде выросло более чем в 3,5 раза. Количество обращений на подключение фиксированного интернета от B2B и B2C-клиентов в Нижнем Новгороде увеличилось в 5,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Количество заявок от юридических и физических лиц на подключение домашнего интернета в июне-июле 2025 года увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — рассказал директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.
По единым правилам?
Разумеется, целесообразность ограничений мобильной связи стала вызывать много вопросов у простых граждан. Далеко не все понимают, по каким принципам происходят отключения, почему в одном месте они есть, а в другом нет. В связи с этим еще летом началось обсуждение введения единых правил отключения мобильного интернета. Планируется, что решения по данному вопросу сконцентрируются в руках одного координирующего органа, что поможет избежать неоправданных ограничений и повысит эффективность реагирования на реальные угрозы.
Параллельно формируются списки сервисов, которые можно посещать с мобильного устройства даже в условиях глобальных отключений — туда вошли сайты госучреждений, мессенджеры, соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. В частности, в «белый список» попали Госуслуги, сайты правительства и администрации президента России, мессенджер МАХ, соцсети «Вконтакте и “Одноклассники”, Mail.ru и “Дзен”, сервисы “Яндекса”, видеохостинг Rutube, “Кинопоиск”, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис объявлений “Авито”, федеральная платформа дистанционного электронного голосования.
В другое время такой список, наверное, стал бы предметом бурных разбирательств в ФАС. Действительно, почему в нем учтены интересы конкретных коммерческих структур? Тем не менее, их конкуренты пока не спешат заваливать жалобами соответствующие структуры.
Et Cetera.
Тем временем сбои в работе мобильного интернета в Нижнем Новгороде продолжаются. По-прежнему этот процесс носит избирательный характер. Например, в сентябре ограничения коснулись нагорной части города. В октябре интернет стал пропадать в утренние часы. В ноябре временно не функционировали телеграм-каналы. Благо обычные звонки и SMS пока работают без изменений.
В Минцифры Нижегородской области в очередной раз заявили, что перебои в работе мобильной связи и интернета связаны с усилением мер безопасности.
«Эта мера будет сохраняться, пока существует угроза безопасности. Решение об ограничении связи принимают силовые структуры Нижегородской области», — отметили в министерстве, добавив, что сейчас прорабатывает второй этап подключения востребованных сайтов и сервисов к «белому списку». «Нас, наверное, готовят к тому, что отключения будут носить длительный характер. Они могут меняться в зависимости от частоты использования ресурсов, но не более того», — считает Денис Кусков.
Очевидно, что нижегородцам на какое-то время придется привыкнуть к перебоям и замедлениям работы мобильного интернета.