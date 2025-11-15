Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минспорта сказало, сколько Беларусь заработала на туризме в 2025 году

В Минспорта рассказали о том, сколько Беларусь заработала на туризме в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве спорта и туризма поделились актуальной статистикой и рассказали о том, сколько туристов может посетить Беларусь до конца 2025 года. Соответствующие цифры в эфире телеканала ОНТ привел заместитель министра спорта Олег Андрейчик. По прогнозам ведомства, в 2025 году Беларусь посетят более 8 миллионов иностранных туристов. За минувшие 9 месяцев 2025 года в санаториях Беларуси отдохнули 202 тысячи иностранных туристов. За этот же период времени объем экспорта туруслуг составил 295 миллионов долларов. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как отметил Андрейчик, в числе самых популярных и востребованных направлений — историко-культурный туризм, санаторно-курортный отдых, агро- и экотуризм, а также промышленный туризм.

Ранее мы писали о том, что минский музей показали семейный альбом героя 9-й роты, воевавшей в Афганистане (читать далее вот тут).