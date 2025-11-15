Минспорта сказало, сколько Беларусь заработала на туризме в 2025 году

В Министерстве спорта и туризма поделились актуальной статистикой и рассказали о том, сколько туристов может посетить Беларусь до конца 2025 года. Соответствующие цифры в эфире телеканала ОНТ привел заместитель министра спорта Олег Андрейчик. По прогнозам ведомства, в 2025 году Беларусь посетят более 8 миллионов иностранных туристов. За минувшие 9 месяцев 2025 года в санаториях Беларуси отдохнули 202 тысячи иностранных туристов. За этот же период времени объем экспорта туруслуг составил 295 миллионов долларов. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2024 года.