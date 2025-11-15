Ричмонд
Стало известно, как будет выглядеть здание Детской железной дороги в Красноярске

В Красноярске продолжаются работы над инфраструктурой Детской железной дороги в Центральном парке.

Источник: Соцсети

Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Новый учебный корпус Детской железной дороги будет находиться в северо-западной части парка с выходом в Исторический квартал. Внутри разместятся шесть учебных классов, каждый из которых будет оборудован компьютерами и тренажёрами. С их помощью ребята смогут освоить профессии проводника, машиниста и дежурного по станции.

По информации ведомства, на данный момент уже подготовлена площадка, утверждён проект строительства и оборудован технологический проезд к месту проведения работ.