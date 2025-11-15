Стало известно, как будет выглядеть здание Детской железной дороги в Красноярске

Новый учебный корпус Детской железной дороги будет находиться в северо-западной части парка с выходом в Исторический квартал. Внутри разместятся шесть учебных классов, каждый из которых будет оборудован компьютерами и тренажёрами. С их помощью ребята смогут освоить профессии проводника, машиниста и дежурного по станции.