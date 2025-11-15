Ричмонд
Оператор связи начал передавать полиции телефонные номера россиян: их хотят спасти от потери денег

«МегаФон» объяснил передачу МВД номеров россиян, попавших под влияние мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Оператор «Мегафон» совместно с Министерством внутренних дел России встал на защиту граждан от телефонных мошенников. Об этом на форуме «Цифровые решения» сообщил глава департамента оператора по предотвращению мошенничества Сергей Хренов.

По его словам, в рамках проекта компания в онлайн-режиме передает полиции телефонные номера абонентов, которых внутренние системы оператора идентифицируют как потенциальных жертв преступников.

«Далее сотрудники министерства внутренних дел по всей стране с ними пытаются отрабатывать», — передает слова представителя «Мегафона» ТАСС. Главная задача — убедить людей не переводить деньги злоумышленникам.

Хренов признал, что реализация проекта сопряжена со сложностями. Оператору непросто отделить пользователей, которые просто пообщались с мошенником и прекратили разговор, от тех, кто действительно поддался на уговоры и продолжил общение в мессенджерах на тему перевода средств.

Прежде стало известно, что лидерами среди телефонных мошенничеств стали три схемы: мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», поддельные уведомления о посылках и приглашения на фальшивые собеседования.