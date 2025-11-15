Оператор связи начал передавать полиции телефонные номера россиян: их хотят спасти от потери денег

Хренов признал, что реализация проекта сопряжена со сложностями. Оператору непросто отделить пользователей, которые просто пообщались с мошенником и прекратили разговор, от тех, кто действительно поддался на уговоры и продолжил общение в мессенджерах на тему перевода средств.