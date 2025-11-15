Челябинские ученые нашли способ сделать бетон дешевле и долговечнее

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинской области заменили природный песок в составе бетона и штукатурки на искусственный порфиритовый, что позволило сделать строительный материал дешевле и долговечнее. Такое исследование отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в вузе.
«Чтобы сделать этот камень (Порфирит. — Прим. ред.) востребованным и полезным, к нам за помощью обратился индустриальный партнер ООО “Спецтехпроект” — предприятие по добыче и переработке порфирита. Мы исследовали такую возможность и нашли метод — перерабатывать невостребованную вскрышную породу в песок, который можно использовать в строительстве. Замещая природный песок в составе бетона и штукатурки искусственным порфиритовым, мы делаем материалы дешевле как минимум на треть», — отметила доцент кафедры строительных материалов и изделий ЮУрГУ Марина Бутакова.
Искусственный песок не содержит вредные включения в виде пылеватых частиц и применим для создания тяжелых бетонов и штукатурных смесей, а также способствует повышению качества готового продукта. Частицы этого песка имеют кубовидную форму, что обеспечивает хорошее качество штукатурных смесей и более гладкую и ровную, долговечную поверхность на выходе. Крупная фракция щебня, образующаяся при безотходном дроблении порфирита на песок, также эффективно может заменить обычный щебень, входящий в состав тяжелых бетонов.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.