Путин утвердил новые кадровые назначения в судах Новосибирской области

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2025 года, в судебных органах Новосибирской области произошли кадровые изменения. Документом утверждены назначения на шестилетний срок полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.