Путин утвердил новые кадровые назначения в судах Новосибирской области

Документом утверждены назначения на шестилетний срок полномочий.

Источник: Freepik

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2025 года, в судебных органах Новосибирской области произошли кадровые изменения. Документом утверждены назначения на шестилетний срок полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сергей Полуэктов назначен председателем Кировского районного суда Новосибирска. На должности заместителей председателей районных судов назначены: Евгений Дульзон (Новосибирский районный суд), Татьяна Васюхневич (Бердский городской суд) и Лариса Шелигова (Доволенский районный суд).

Также Надежда Заря стала судьей Новосибирского областного суда, а Иван Гоппе назначен судьей Дзержинского районного суда Новосибирска.

Все назначения осуществлены в соответствии с установленной процедурой и вступят в силу на предстоящий шестилетний период.