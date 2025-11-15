Полицейские провели рейды в ночных заведениях Усолья-Сибирского

Полицейские проверили ночные клубы и бары Усолья-Сибирского на соблюдение владельцами, работниками и посетителями закона. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МВД.
— В одном заведении сотрудники полиции обнаружили более 20 бутылок нелегального алкоголя. Предприниматели будут привлечены к ответственности по статье 14.16 КоАП РФ за «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в сообщении.
Также двоих местных жителей доставили в отдел полиции за выпивку в общественном месте. Их привлекли к административной ответственности по статье 20.20 КоАП РФ «Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах». Полицейские провели разъяснительные беседы. Рейдовые мероприятия будут продолжены на территории региона.