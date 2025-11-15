Полицейские провели рейды в ночных заведениях Усолья-Сибирского

Также двоих местных жителей доставили в отдел полиции за выпивку в общественном месте. Их привлекли к административной ответственности по статье 20.20 КоАП РФ «Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах». Полицейские провели разъяснительные беседы. Рейдовые мероприятия будут продолжены на территории региона.