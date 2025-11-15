Мошенники начали продавать билеты в Казанский цирк на липовых сайтах

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе цирка, на этих сайтах посетителям предлагают:
билеты по цене, в 2−3 раза превышающей официальную стоимость; поддельные электронные билеты, которые не дают права пройти на представление; неверную информацию о льготах: на сайтах-подделках может сообщаться, что дети до 3 лет проходят бесплатно, в то время как Казанский цирк предоставляет детям до 5 лет право посещения представления бесплатно без отдельного места.
Казанский цирк настоятельно рекомендует приобретать билеты исключительно через проверенные и официальные каналы:
официальный сайт Казанского государственного цирка; платформа «Яндекс Афиша»; сервис «Кассир.ру»; бот-помощник Казанского цирка в Telegram.
Как распознать мошеннический сайт?
Отсутствие точных контактных данных или указание несуществующих телефонов; нет информации о юридическом лице и официальных документах; цены значительно ниже или выше стандартных без объективных причин; требование внести предоплату на карту физического лица или электронный кошелек; дизайн и контент сайта почти полностью копируют официальный, но с ошибками и неточностями.