WSJ: США обосновали удары по судам угрозой фентанила как химоружия

В США заявили, что в секретной записке Минюста фентанил описывается как потенциальная угроза химического оружия.

Источник: Аргументы и факты

Власти США обосновали правомерность нанесения ударов по судам в Карибском море тем, что наркотик фентанил может использоваться как химическое оружие, пишет The Wall Street Journal.

«По словам члена Палаты представителей и другого лица, знакомого с содержанием меморандума, в секретной записке Минюста, санкционирующей нанесение ударов по судам, перевозящим наркотики, фентанил описывается как потенциальная угроза химического оружия», — сказано в материале.

Отметим, США в период с сентября по ноябрь неоднократно наносили удары по судам у берегов Венесуэлы, на которых якобы перевозили наркотики. Как сообщалось, за последние два месяца военные ударили по как минимум 21 судну.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сформировал позицию по поводу дальнейших действий в отношении Венесуэлы. По его словам, Вашингтон добился заметного прогресса в сотрудничестве с Каракасом по теме пресечения поставок наркотиков.

