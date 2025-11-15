19 рейсов задержали, один отменили: в Уфе 4 часа был запрещен прием и выпуск самолетов

Напомним, что сегодня ночью на территории Башкирии был введен режим «Беспилотная опасность», при котором жителям рекомендовалось не находиться на открытых участках улиц и не подходить к окнам. Позже ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы были сняты, а затем отменен и сам режим «Беспилотной опасности».