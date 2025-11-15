Белорусские футболисты доехали до Копенгагена после более чем суток в дороге

В официальном телеграм-канале Белорусской федерации футбола сообщили, что национальная сборная Беларуси добралась до столицы Дании Копенгагена, чтобы сыграть выездной квалификационный матч чемпионата мира ФИФА 2026 года. О том, какие трудности были у белорусов — мы рассказывали вот тут. Отметим, что члены национальной сборной провели в пути более суток, главным образом потому, прохождений польской границы по непонятным причинам составило более 12 часов. В АБФФ добавили, что белорусские спортсмены уже оперативно заселились в гостиницу и отправились на предыгровую тренировку на стадион «Паркен».